В Харькове на чердаке нашли раритетную вещь

Старинный велосипед Харьковского велозавода «Украина», который был изготовлен более 85 лет назад, обнаружили на чердаке дома под снос, передает "Объектив".

Раритет довоенных лет бывшие хозяева хотели сдать на металлолом, но ценители старинных предметов его спасли и решили дать двухколесному коню второй шанс. Велосипед, учитывая его уважительный возраст, сохранился хорошо.

Ранее мы писали, что глава МОЗ Максим Степанов обвинил украинцев в безответственности

Министр здравоохранения прокомментировал недовольство населения касательно закрытых полочек с носками, колготками и батарейками во время локдауна.

По его словам, у людей "было достаточно времени, чтобы подготовиться".

И добавил, что при необходимости, во время локдауна все можно купить в интернете, так как адресную доставку и интернет-торговлю никто не запрещал.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".