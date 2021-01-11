Глава МОЗ Максим Степанов обвинил украинцев в безответственности

Министр здравоохранения прокомментировал недовольство населения касательно закрытых полочек с носками, колготками и батарейками во время локдауна. По его словам, у людей "было достаточно времени, чтобы подготовиться", передает "Труха".

И добавил, что при необходимости, во время локдауна все можно купить в интернете, так как адресную доставку и интернет-торговлю никто не запрещал.

"Та мне и готовиться не нужно, мне товары которые запретили не нужны, а людям ли ж бы по возникать посидеть и по обвинять. Бывает. А мозгами по раскинуть и понять, что сейчас пандемия в мире, никто не хочет", "В этом вообще нет логики,малый бизнес должен закрыться,а крупные монополисты должны работать? Одним говорить сидите дома,а другие ездят на курорты. Сплошные двойные стандарты", "Это менталитет части нашей нации... Я буду лежать на диване а мне все должны... Старые добрые сказки "по щучему велению" и другие.... Большинство на них воспитаны и предпочитают в них жить...", - пишут харьковчане.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это"+