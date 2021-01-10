В Харьковской области за сутки зафиксировали смерти от китайского вируса

Об этом сообщили в СНБО.

Так, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 344 новых случая коронавирусной инфекции, 327 человек выздоровели, 9 - скончались.



Так, по состоянию на 10 января, за время пандемии в регионе всего зарегистрировали 72570 случаев COVID-19, 60092 - выздоровели, 1179 - скончались.

Ранее мы писали, что масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале.

Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.

«Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации», - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".