В Харьковской области за сутки зафиксировали смерти от китайского вируса
Об этом сообщили в СНБО.
Так, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 344 новых случая коронавирусной инфекции, 327 человек выздоровели, 9 - скончались.
Так, по состоянию на 10 января, за время пандемии в регионе всего зарегистрировали 72570 случаев COVID-19, 60092 - выздоровели, 1179 - скончались.
Ранее мы писали, что масштабная вакцинация от китайского вируса может стартовать в Украине уже в феврале.
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Впрочем, в конечном счете все будет зависеть от результатов переговоров с компаниями-производителями. Об этом рассказал глава Минздрава Украины Максим Степанов.
Он уточнил, что сейчас вопрос начала поставки вакцины в Украину остается главным камнем преткновения.
«Мы все-таки ожидаем, что мы в феврале сможем начать вакцинировать. Причем мы говорим о действительно большой вакцинации. То есть это не привоз 10 тысяч доз вакцин, а так, чтобы мы могли хотя бы начать полноценный первый этап вакцинации», - подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что вакцины должно хватить на проведение первого этапа вакцинации в соответствии с утвержденным ранее национальным планом.
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