В Харькове китайский вирус забрал жизнь врача
Об этом сообщила на своей странице в Facebook волонтер Наталья Попова.
Доктор медицинских наук, профессор, онколог-гематолог Татьяна Поповская скончалась 10 января.
"Опять ковид и опять потери. До последнего дня она работала в Институте медицинской радиологии и онкологии им. С. П. Григорьева. Сотни спасённых жизней", - написала Попова.
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Ранее мы писали, что в Харьковской области школы и ПТУ перевели на дистанционку.
Об этом информирует пресс-служба ХОГА.
Учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме. Ограничения для школ и профессионально-технических училищ будут действовать до 24 января.
В Харькове на дистанционке учатся старшие классы, а для младшеклассникам продлили каникулы. Студенты будут отдыхать или сдавать сессию с применением современных технологий (в зависимости от вуза).
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".