В Харківській області затримали поліцейського, який збив пішохода і зник з місця події

ДТП сталася 8 січня в Богодухові. 22-річний поліцейський батальйону конвойної служби у відпустці на автомобілі свого батька збив пішохода і зник з місця ДТП.

Пішохід, 21-річний чоловік, з травмами був госпіталізований.

Поліцейський затриманий. Кримінальну справу відкрито за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в Харкові люди лежать на підлозі в коридорі лікарні.

У телеграм-каналі "Труха" з'явилося відео, на якому видно, як чоловік і жінка лежать на підлозі в коридорі міської 4-ї швидкої. Щоб подивитися відео-доскролльте новина до кінця.

Громадяни безпорадно лежать на крижаній підлозі, поруч не було ні людей, ні пацієнтів. Відео можна подивитися тут.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".