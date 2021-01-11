В Харьковской области задержали полицейского, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия

ДТП произошло 8 января в Богодухове. 22-летний полицейский батальона конвойной службы в отпуске на автомобиле своего отца сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Пешеход, 21-летний мужчина, с травмами был госпитализирован.

Полицейский задержан. Уголовное дело открыто по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

карантин, полиция

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Ранее мы писали, что в Харькове люди лежат на полу в коридоре больницы.

В телеграм-канале "Труха" появилось видео, на котором видно, как мужчина и женщина лежат на полу в коридоре городской 4-й неотложки. Чтобы посмотреть видео - доскролльте новость до конца.

Граждане беспомощно лежат на ледяном полу, рядом не было ни людей, ни пациентов. Видео можно посмотреть здесь.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".