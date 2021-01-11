В Харькове возле станции метро "23 августа" подростки устроили бардак

Юноши больше 3-х месяцев распивают алкоголь, курят и ежедневно оставляют горы мусора и разбитого стекла после себя.

"В этом переходе ходят маленькие дети с родителями, видя весь этот ужас и нюхая ужасный запах. Охрана метро не обращает на это внимание. Также раскрашивают стены. На видео видно, что уборщицы неоднократно моют стены", - говорится в телеграм-канале "Труха".

Известно, что полицию вызывали, подростков удалось прогнать, но через неделю они снова вернулись.

"Они там уже на протяжении не одного года)) часто люди делают замечания, они либо не реагируют либо посылают", "3 месяца?) Года полтора еще они там были", " Полиция в метро говорит это не их территория. Нужно помножить на ноль начальника х**го метро. Там не только проблема с малолетками, а и с работниками метро которые клали на свои обязанности. Выходы со стороны класса регулярно убираются, а с другой стороны раз в месяц и то после того как наедишь на дежурную по станции", А че полиция за распитие не принимала их? Тогда взять пару крепких мужиков и подойти адекватно и культурно им объяснить, что так делать больше так не надо, ибо ненароком их скейты и самокаты могут сломаться. Скорее всего не поможет, но когда самокаты и скейты сломаются - возможно поможет. Естественно детей не трогать. Пускай вызывают пьяные полицию и катают заяву, а там можно и на родителей выйти, и уже родителям объяснить культурно. Или как там выше про дядю Гену...", - пишут харьковчане в комментариях.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

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