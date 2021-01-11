В Харькове возле станции метро "23 августа" подростки устроили бардак
Юноши больше 3-х месяцев распивают алкоголь, курят и ежедневно оставляют горы мусора и разбитого стекла после себя.
"В этом переходе ходят маленькие дети с родителями, видя весь этот ужас и нюхая ужасный запах. Охрана метро не обращает на это внимание. Также раскрашивают стены. На видео видно, что уборщицы неоднократно моют стены", - говорится в телеграм-канале "Труха".
Известно, что полицию вызывали, подростков удалось прогнать, но через неделю они снова вернулись.
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"Они там уже на протяжении не одного года)) часто люди делают замечания, они либо не реагируют либо посылают", "3 месяца?) Года полтора еще они там были", " Полиция в метро говорит это не их территория. Нужно помножить на ноль начальника х**го метро. Там не только проблема с малолетками, а и с работниками метро которые клали на свои обязанности. Выходы со стороны класса регулярно убираются, а с другой стороны раз в месяц и то после того как наедишь на дежурную по станции", А че полиция за распитие не принимала их? Тогда взять пару крепких мужиков и подойти адекватно и культурно им объяснить, что так делать больше так не надо, ибо ненароком их скейты и самокаты могут сломаться. Скорее всего не поможет, но когда самокаты и скейты сломаются - возможно поможет. Естественно детей не трогать. Пускай вызывают пьяные полицию и катают заяву, а там можно и на родителей выйти, и уже родителям объяснить культурно. Или как там выше про дядю Гену...", - пишут харьковчане в комментариях.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
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