В Харкові біля станції метро "23 серпня" підлітки влаштували бардак

Юнаки більше 3-х місяців розпивають алкоголь, курять і щодня залишають гори сміття і розбитого скла після себе.

"У цьому переході ходять маленькі діти з батьками, бачачи весь цей жах і нюхаючи жахливий запах. Охорона метро не звертає на це увагу. Також розфарбовують стіни. На відео видно, що прибиральниці неодноразово миють стіни", - йдеться в телеграм-каналі "Труха".

Відомо, що поліцію викликали, підлітків вдалося прогнати, але через тиждень вони знову повернулися.

"Вони там вже протягом не одного року)) часто люди роблять зауваження, вони або не реагують або посилають", " 3 місяці?) Роки півтора ще вони там були", " поліція в метро каже Це не їхня територія. Потрібно помножити на нуль начальника х**го метро. Там не тільки проблема з малолітками, а й з працівниками метро які клали на свої обов'язки. Виходи з боку класу регулярно прибираються, а з іншого боку раз на місяць і то після того як наїдиш на чергову по станції", А че поліція за розпивання не приймала їх? Тоді взяти пару міцних мужиків і підійти адекватно і культурно їм пояснити, що так робити більше так не треба, бо ненароком їх скейти і самокати можуть зламатися. Швидше за все не допоможе, але коли самокати і скейти зламаються - можливо допоможе. Природно дітей не чіпати. Нехай викликають п'яні поліцію і катають заяву, а там можна і на батьків вийти, і вже батькам пояснити культурно. Або як там вище про дядька Гену...",- пишуть харків'яни в коментарях.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

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