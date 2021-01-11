В Харкові біля станції метро "23 серпня" підлітки влаштували бардак
Юнаки більше 3-х місяців розпивають алкоголь, курять і щодня залишають гори сміття і розбитого скла після себе.
"У цьому переході ходять маленькі діти з батьками, бачачи весь цей жах і нюхаючи жахливий запах. Охорона метро не звертає на це увагу. Також розфарбовують стіни. На відео видно, що прибиральниці неодноразово миють стіни", - йдеться в телеграм-каналі "Труха".
Відомо, що поліцію викликали, підлітків вдалося прогнати, але через тиждень вони знову повернулися.
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"Вони там вже протягом не одного року)) часто люди роблять зауваження, вони або не реагують або посилають", " 3 місяці?) Роки півтора ще вони там були", " поліція в метро каже Це не їхня територія. Потрібно помножити на нуль начальника х**го метро. Там не тільки проблема з малолітками, а й з працівниками метро які клали на свої обов'язки. Виходи з боку класу регулярно прибираються, а з іншого боку раз на місяць і то після того як наїдиш на чергову по станції", А че поліція за розпивання не приймала їх? Тоді взяти пару міцних мужиків і підійти адекватно і культурно їм пояснити, що так робити більше так не треба, бо ненароком їх скейти і самокати можуть зламатися. Швидше за все не допоможе, але коли самокати і скейти зламаються - можливо допоможе. Природно дітей не чіпати. Нехай викликають п'яні поліцію і катають заяву, а там можна і на батьків вийти, і вже батькам пояснити культурно. Або як там вище про дядька Гену...",- пишуть харків'яни в коментарях.
До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".
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