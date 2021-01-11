В Харкові помітили малолітніх зацеперов

Підлітки прокотилася на зачепі електрички, яка їхала з Харкова.

Як повідомили очевидці в соцмережах, поїзд попрямував у бік Граково.

Свідки того, що відбувається сфотографували, як кілька хлопців поїхали на електричці, вхопившись за скоби складу.

Раніше ми писали, що жителі Харкова масово порушують правила карантину в період локдауну.

Про це повідомили в обласному управлінні Нацполіції.

За першу добу локдауну, який ввели в Україні, на Харківщині правоохоронці зафіксували 38 порушень.

8 магазинів займалися продажем непродовольчих товарів, а 30 жителів Харкова та області перебували в публічних місцях без масок.

Відносно громадян і підприємців поліцейські склали протоколи за статтею 44-3 (порушення правил карантину) кодексу України Про адміністративні правопорушення.

До слова, фото лякаюче порожнього центру Харкова в локдаун показали в мережі, "все закрито".

Як повідомляла Politeka, Харківщина потрапила в новий антирейтинг: жителів регіону масово карають за порушення карантину.

Також Politeka писала, що у Харкові подали документи на реєстрацію вакцини РФ, заяву МОЗ: "нарешті ми побачимо, що це".