В Харькове заметили малолетних зацеперов

Подростки прокатилась на зацепе электрички, которая ехала из Харькова.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, поезд направился в сторону Граково.

Свидетели происходящего запечатлели, как несколько парней поехали на электричке, ухватившись за скобы состава.

Ранее мы писали, что жители Харькова массово нарушают правила карантина в период локдауна.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

За первые сутки локдауна, который ввели в Украине, на Харьковщине правоохранители зафиксировали 38 нарушений.

8 магазинов занимались продажей непродовольственных товаров, а 30 жителей Харькова и области находились в публичных местах без масок.

В отношении граждан и предпринимателей полицейские составили протоколы по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".

Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.

Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это".