На Харьковщине зарегистрировали новые случаи заболевания китайским вирусом
Харьковская область, по состоянию на 11 января, занимает третье место в стране по количеству зараженных вирусом.
По состоянию на 11 января, по данным Минздрава, в Украине обнаружили 4 288 новых случаев COVID-19.
За последние сутки на Харьковщине зарегистрировали 96 новых случаев COVID-19, умерло 3 человека, выздоровело 191.
С начала пандемии количество лабораторно подтвержденных случаев составляет 72 666.
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Ранее мы писали, что жители Харькова массово нарушают правила карантина в период локдауна.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
За первые сутки локдауна, который ввели в Украине, на Харьковщине правоохранители зафиксировали 38 нарушений.
8 магазинов занимались продажей непродовольственных товаров, а 30 жителей Харькова и области находились в публичных местах без масок.
В отношении граждан и предпринимателей полицейские составили протоколы по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
К слову, фото пугающе пустого центра Харькова в локдаун показали в сети, "все закрыто".
Как сообщала Politeka, харьковщина попала в новый антирейтинг: жителей региона массово наказывают за нарушение карантина.
Также Politeka писала, что в Харькове подали документы на регистрацию вакцины РФ, заявление МОЗ: "Наконец мы увидим, что это",