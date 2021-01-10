В Харкові з 11 січня очікується різке зниження температури

11 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, повідомляютьу Гідрометцентрі.

12 січня-хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1 ° тепла.

13 січня також буде хмарно, вночі очікується сніг, вдень значний сніг. Місцями ожеледь, хуртовина. Температура повітря вночі 4 — 9° морозу, вдень 1-6° морозу.

Раніше ми писали, що в Харкові розповіли, що буде з пільгами на проїзд у громадському транспорті

У мерії обіцяють карати перевізників у разі відмови везти пільговика.

У Харкові будуть збережені пільги на проїзд всім харків'янам, які мають на це законне право.

"У разі, якщо хоча б один пасажир буде висаджений з будь-якого громадського транспорту, перевізники відповідатимуть персонально", - повідомили в мерії.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".