На Харьковщине 18-летний парень изнасиловал свою 14-летнюю знакомую

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел 9 января в Купянском районе.

Девушка пришла домой к парню, а потом он ее там изнасиловал.

В ходе расследования стало известно, что ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности. Полицейские изъяли вещественные доказательства и отправили их на экспертизу.

Парню грозит до 12 лет за решеткой.

Ранее мы писали, что в Харькове рассказали, что будет с льготами на проезд в общественном транспорте

В мэрии обещают наказывать перевозчиков в случае отказа везти льготника.

В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.

"В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально", - сообщили в мэрии

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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