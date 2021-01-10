На Харьковщине 18-летний парень изнасиловал свою 14-летнюю знакомую
Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Инцидент произошел 9 января в Купянском районе.
Девушка пришла домой к парню, а потом он ее там изнасиловал.
В ходе расследования стало известно, что ранее парня уже привлекали к уголовной ответственности. Полицейские изъяли вещественные доказательства и отправили их на экспертизу.
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
Старший сын 50-летней Ирины Билык растет настоящим красавцем, видны гены отца: показательные фото
"Помятая" Никитюк показала маму-красотку, резкий контраст: "Немножко перепила..."
Разгоряченная Анджелина Джоли прошлась по пляжу в мокром платье: "Даже лучше молодых моделей"
Винник решил сменить имидж, удивив даже «волчиц», кадры преображения: «Блин, какой мужчина»
Парню грозит до 12 лет за решеткой.
Ранее мы писали, что в Харькове рассказали, что будет с льготами на проезд в общественном транспорте
В мэрии обещают наказывать перевозчиков в случае отказа везти льготника.
В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.
"В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально", - сообщили в мэрии
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".