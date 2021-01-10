В Харькове с 11 января ожидается резкое понижение температуры

11 января будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 3 — 8° мороза, днем 0 — 5° мороза, сообщают в гидрометцентре.

12 января - облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью 3 — 8° мороза, днем от 4° мороза до 1 ° тепла.

13 января также будет облачно, ночью ожидается снег, днем значительный снег. Местами гололед, метель. Температура воздуха ночью 4 — 9° мороза, днем 1 — 6° мороза.

Ранее мы писали, что в Харькове рассказали, что будет с льготами на проезд в общественном транспорте

В мэрии обещают наказывать перевозчиков в случае отказа везти льготника.

В Харькове будут сохранены льготы на проезд всем харьковчанам, которые имеют на это законное право.

"В случае, если хотя бы один пассажир будет высажен из какого-либо общественного транспорта, перевозчики будут отвечать персонально", - сообщили в мэрии.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".