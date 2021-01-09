Жителів Харкова попередили про небезпеку
Синоптики прогнозують налипання мокрого снігу 9 січня в південних і східних регіонах України.
За словами синоптиків, погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах.
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Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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