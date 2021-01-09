Жителей Харькова предупредили об опасности
Синоптики прогнозируют налипание мокрого снега 9 января в южных и восточных регионах Украины.
По словам синоптиков, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах.
Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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