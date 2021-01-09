Парк Горького в Харкові змінює режим роботи через локдаун
Про це передає адміністрація парку.
До 24 січня парк Горького буде працювати в новому режимі, це пов'язано з введенням локдауну з 8 січня.
Територія парку залишиться відкритою для всіх бажаючих, проте будуть закриті квест-кімнати, розважальний центр і улюблений багатьма харків'янами Дінопарк.
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Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на винос.
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З 8-го січня для торгових об'єктів, розташованих на території ТЦ "Барабашово", дозволяється торгівля всіма групами товару при видачі товарів за попередніми замовленнями, онлайн-замовленнями, торгівля з адресної доставки і так далі.
Робота з товаром в середині торгових об'єктів з виконанням всіх санітарних норм не обмежена.
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