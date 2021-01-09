Парк Горького в Харькове меняет режим работы из-за локдауна

Об этом сообщила администрация парка.

До 24 января парк Горького будет работать в новом режиме, это связано с введением локдауна с 8 января.

Территория парка останется открытой для всех желающих, однако будут закрыты квест-комнаты, развлекательный центр и любимый многими харьковчанами Динопарк.

Заведения общепита будут работать только на вынос.

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С 8-го января для торговых объектов, расположенных на территории ТЦ "Барабашово", разрешается торговля всеми группами товара при выдаче товаров по предварительным заказам, онлайн-заказам, торговля по адресной доставке и так далее.

Работа с товаром в середине торговых объектов с выполнением всех санитарных норм не ограничена.

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