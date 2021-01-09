На Харківщині китайський вірус не зменшує обертів
За даними РНБО на ранок 9 січня, в Харківській області за добу коронавірусом захворіли 223 людини.
Померли 8 пацієнтів, одужали 555 осіб.
71-річна Пугачова приголомшила відвертим вбранням і худорбою поруч з екс-коханцем: "Ну просто..."
Раптова кончина Дар'ї Донцової, з'ясувалося, що сталося з відомою письменницею: "Я ридаю..."
Дружина Олега Винника одяглася в "срібло" й зважилася на особисте зізнання: "І уявити не могла, що..."
Стихія атакувала Харків, люди не можуть покинути місто: що відбувається
Спекотна Анджеліна Джолі в шовковій сукні без ліфчика захопила жіночністю: "Леді на мільйон"
Раніше ми писали, що масштабна вакцинація від китайського вірусу може стартувати в Україні вже в лютому.
Втім, в кінцевому рахунку все буде залежати від результатів переговорів з компаніями-виробниками. Про це розповів голова МОЗ України Максим Степанов.
Він уточнив, що зараз питання початку поставки вакцини в Україну залишається головним каменем спотикання.
«Ми все-таки очікуємо, що ми в лютому зможемо почати вакцинувати. Причому ми говоримо про дійсно велику вакцинацію. Тобто це не привоз 10 тисяч доз вакцин, а так, щоб ми могли хоча б почати повноцінний перший етап вакцинації», - підкреслив міністр.
Він підкреслив, що вакцини має вистачити на проведення першого етапу вакцинації відповідно до затвердженого раніше Національного плану.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".