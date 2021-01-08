На харківському ринку продавці натякнули, кому скаржитися на високі ціни

На Олексіївському ринку продавці втомилися слухати від незадоволених покупців нарікання на зростання цін, що вирішили повісити на торговий намет керівництва, як потрібно чинити і до кого звертатися з обуреннями, пишуть в телеграм-каналі "Х.Х".

"Всі питання з приводу цін до Президента!",- написали продавці.

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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