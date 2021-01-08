Харківські рятувальники звернулися до жителів регіону

Рятувальники закликають харків'ян не виходити на тонкий лід, який зараз утворився на вдоємах, а також оберігати своїх дітей.

Крім того рятувальники просять ні в якому разі не виходити на лід в туман, темний час доби тощо.

спасатели ГСЧС

"Завзятим рибалкам також слід пам'ятати, що ловля риби вимагає особливо суворого дотримання правил безпеки при перебуванні на льоду", - зазначили в ДержНС.

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Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту

За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.

Харків, черга, зима, маршрутка

Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".