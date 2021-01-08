В метро на Салтовке произошло ЧП

На входе в станцию метро "Героев Труда" на Салтовке мужчина разбил голову, упав с лестницы.

Как сообщили очевидцы, мужчина проходил мимо промоутера, взял у него из рук листовку, оступился и покатился по ступенькам вниз. На место происшествия вызвали "скорую".

Официальная информация уточняется.

Видео можно посмотреть здесь.

Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".