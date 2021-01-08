В Харькове умер легендарный украинец
Ушел из жизни ученый-физик, заслуженный профессор Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Анатолий Сиренко
Анатолий Сиренко умер 5 января на 91-м году, сообщили в пресс-службе университета.
Сиренко более 25 лет возглавлял кафедру физики твердого тела физического факультета.
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