В Харькове умер легендарный украинец

Ушел из жизни ученый-физик, заслуженный профессор Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Анатолий Сиренко

Анатолий Сиренко умер 5 января на 91-м году, сообщили в пресс-службе университета.

Сиренко более 25 лет возглавлял кафедру физики твердого тела физического факультета.

Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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