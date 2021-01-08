Под Харьковом полиция разыскивает грабителя
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.
Вечером 5 января в Чугуеве мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук женщины сумку возле дома № 34 по улице Крепостной спуск и убежал.
В сумке харьковчанки были личные вещи, телефон, паспорт, ключи от дома, карты и 1000 гривен.
На вид нападавшему 36 лет, рост примерно 162 см, среднего телосложения, на лице - черная маска. Был одет в черную шапку, черную куртку, темно-синие джинсы.
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Если у вас есть какая-либо информация - сообщите в Чугуевский отдел полиции по телефонам: 102, (0574)622013.
Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта
За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.
Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
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