Под Харьковом полиция разыскивает грабителя

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Вечером 5 января в Чугуеве мужчина, угрожая ножом, выхватил из рук женщины сумку возле дома № 34 по улице Крепостной спуск и убежал.

В сумке харьковчанки были личные вещи, телефон, паспорт, ключи от дома, карты и 1000 гривен.

На вид нападавшему 36 лет, рост примерно 162 см, среднего телосложения, на лице - черная маска. Был одет в черную шапку, черную куртку, темно-синие джинсы.

Если у вас есть какая-либо информация - сообщите в Чугуевский отдел полиции по телефонам: 102, (0574)622013.

Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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