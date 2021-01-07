Харьковчанка с маленьким ребенком искалечилась на популярном аттракционе

Женщина пострадала с ребенком катаясь на горке.

С дочкой она вылетела за пределы горки, и пронеслась еще на огромной скорости в сторону леса, выжить харьковчанке чудом удалось.

Дочь практически не пострадала, у нее легкие ссадины и небольшой испуг, а вот маме, судя по фото, повезло намного меньше.

Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".