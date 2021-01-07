Харьковчанка с маленьким ребенком искалечилась на популярном аттракционе
Женщина пострадала с ребенком катаясь на горке.
С дочкой она вылетела за пределы горки, и пронеслась еще на огромной скорости в сторону леса, выжить харьковчанке чудом удалось.
Дочь практически не пострадала, у нее легкие ссадины и небольшой испуг, а вот маме, судя по фото, повезло намного меньше.
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Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта
За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.
Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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