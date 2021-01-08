Харьковские спасатели обратились к жителям региона
Спасатели призывают харьковчан не выходить на тонкий лед, который сейчас образовался на вдоемах, а также оберегать своих детей.
Кроме того спасатели просят ни в коем случае не выходить на лед в туман, темное время суток и тому подобное.
"Заядлым рыбакам также следует помнить, что ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при пребывании на льду", - отметили в ГосЧС.
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Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта
За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.
Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".