В Харкові машина вилетіла з дороги, є постраждалі

Три автомобілі зіткнулися ввечері 7 січня на трасі на Мерефу. За словами очевидців, аварію спровокував водій ВАЗ-2108, який зник з місця ДТП.

"Наїзник ВАЗ-2108 скоїв жахливу ДТП з 2-ма автомобілями, а після чого втік до лісу. Водія і пасажирів ВАЗ - 2101 забрала швидка. Їх стан поки невідомий", - пишуть у мережі.

Офіційна інформація уточнюється.

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Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту.

За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.

Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".