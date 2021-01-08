В Харкові машина вилетіла з дороги, є постраждалі
Три автомобілі зіткнулися ввечері 7 січня на трасі на Мерефу. За словами очевидців, аварію спровокував водій ВАЗ-2108, який зник з місця ДТП.
"Наїзник ВАЗ-2108 скоїв жахливу ДТП з 2-ма автомобілями, а після чого втік до лісу. Водія і пасажирів ВАЗ - 2101 забрала швидка. Їх стан поки невідомий", - пишуть у мережі.
Офіційна інформація уточнюється.
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Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту.
За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.
Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".