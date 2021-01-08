В Харькове ликвидировали пожар в жилом многоэтажном доме

7 января вечером к спасателям поступило сообщение о пожаре в подвале жилого девятиэтажного дома на улице Леся Сердюка, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, в подвальном помещении горел бытовой мусор на площади около 5 кв. м.

Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта.

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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