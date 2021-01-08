В Харьковской области суд вынес приговор женщине, которая обокрала мать и соседку

Об этом говорится в приговоре Лозовского горрайонного суда Харьковской области.

По данным суда, днем 28 апреля 2019 года ранее неоднократно судимая женщина находилась в квартире своей матери, у которой украла мясорубку стоимостью 910 грн.

Позже женщина распивала алкоголь вместе со знакомым, когда мужчина уснул, она украла у него ноутбук стоимостью 3 тыс. грн.

Также женщина украла у соседки по общежитию стиральную машинку стоимостью 400 грн.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".