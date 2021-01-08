В Харьковской области суд вынес приговор женщине, которая обокрала мать и соседку
Об этом говорится в приговоре Лозовского горрайонного суда Харьковской области.
По данным суда, днем 28 апреля 2019 года ранее неоднократно судимая женщина находилась в квартире своей матери, у которой украла мясорубку стоимостью 910 грн.
Позже женщина распивала алкоголь вместе со знакомым, когда мужчина уснул, она украла у него ноутбук стоимостью 3 тыс. грн.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Оля Полякова впервые за долгое время показала мужа, вся семья в сборе: "Хорошенький, харизматичный"
Жуткое известие всколыхнуло Харьковщину: тело пропавшего парня нашли в поле, детали трагедии
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
Также женщина украла у соседки по общежитию стиральную машинку стоимостью 400 грн.
Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта
За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.
Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".