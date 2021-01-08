В Харькове машина вылетела с дороги, есть пострадавшие

Три автомобиля столкнулись вечером 7 января на трассе на Мерефу. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2108, который скрылся с места ДТП.

"Наездник ВАЗ-2108 совершил ужасное ДТП с 2-мя автомобилями, а после чего скрылся в лес. Водителя и пассажиров ВАЗ-2101 забрала скорая. Их состояние пока неизвестно", - пишут в сети.

Официальная информация уточняется.

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Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта.

За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.

Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".