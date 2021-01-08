В Харькове машина вылетела с дороги, есть пострадавшие
Три автомобиля столкнулись вечером 7 января на трассе на Мерефу. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель ВАЗ-2108, который скрылся с места ДТП.
"Наездник ВАЗ-2108 совершил ужасное ДТП с 2-мя автомобилями, а после чего скрылся в лес. Водителя и пассажиров ВАЗ-2101 забрала скорая. Их состояние пока неизвестно", - пишут в сети.
Официальная информация уточняется.
18-летняя дочь Валерия Меладзе сломала шею, первые подробности и фото из больницы: "В Рождество..."
Жена Олега Винника оделась в "серебро" и решилась на личное признание: "И представить не могла, что..."
Победительница "Танців з зірками" Димопулос сбежала из Украины и засветила свои новые хоромы: "Боже, как тут..."
Стихия атаковала Харьков, люди не могут покинуть город: что происходит
"Такой молодой, сколько бы ещё успел сделать": оборвалась жизнь известного украинского врача
Чтобы посмотреть видео - нажмите здесь.
Ранее мы писали, что в Харькове водители будут выдавать маски пассажирам общественного транспорта.
За счет городского бюджета и перевозчиков купят маски и раздадут водителям, чтобы они могли предложить их пассажирам, если у них не будет средств защиты при себе.
Сколько таких масок собираются закупить чиновники и перевозчики - неизвестно.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".