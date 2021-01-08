В Харкові ліквідували пожежу в житловому багатоповерховому будинку
7 січня ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в підвалі житлового дев'ятиповерхового будинку на вулиці Леся Сердюка, повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.
За даними ДСНС, у підвальному приміщенні горіло побутове сміття на площі близько 5 кв. м.
Жертв і постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.
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Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту.
За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.
Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
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