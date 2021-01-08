В метро на Салтівці сталася НП
На вході в станцію метро "Героїв праці" на Салтівці чоловік розбив голову, впавши зі сходів.
Як повідомили очевидці, чоловік проходив повз промоутера, взяв у нього з рук листівку, оступився і покотився сходами вниз. На місце події викликали "швидку".
Офіційна інформація уточнюється.
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Відео можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту
За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.
Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".