Під Харковом поліція розшукує грабіжника
Про це повідомили в прес-службі Нацполіції області.
Увечері 5 січня в Чугуєві чоловік, погрожуючи ножем, вихопив з рук жінки сумку біля будинку № 34 по вулиці Кріпосний узвіз і втік.
У сумці харків'янки були особисті речі, телефон, паспорт, ключі від будинку, карти і 1000 гривень.
На вигляд нападнику 36 років, зріст приблизно 162 см, середньої статури, на обличчі - чорна маска. Був одягнений у чорну шапку, чорну куртку, темно-сині джинси.
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Якщо у вас є яка-небудь інформація-повідомте в Чугуївський відділ поліції за телефонами: 102, (0574) 622013.
Раніше ми писали, що в Харкові водії видаватимуть маски пасажирам громадського транспорту
За рахунок міського бюджету і перевізників куплять маски і роздадуть водіям, щоб вони могли запропонувати їх пасажирам, якщо у них не буде засобів захисту при собі.
Скільки таких масок збираються закупити чиновники і перевізники - невідомо.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".
Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".