У Харкові громадянин РФ намагався підкупити прикордонників

Про це повідомили в прес-службі ДПСУ, передає newsroom.

У листопаді минулого року росіянин пропонував співробітнику прикордонного загону $400 хабара.

За ці гроші силовик повинен був посприяти росіянину ввезти товар з Росії в Україну.

Прикордонник повідомив про спробу підкупу в службу внутрішньої безпеки.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 369 КК України ("Пропозиція, обіцянка або дача хабара посадовій особі").

Наразі вирішується питання про вручення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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