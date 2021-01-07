В Харьковском парке им. Горького хотят обновить уличные светильники и лампы за 750 тыс. грн
В тендерной документации на сайте "Прозорро" речь идет о закупке 350 корпусов для садово-парковых светильников, рассеивателей для светильников и светодиодных ламп, передает Depo.Харьков.
В том числе парк планирует приобрести 50 рассеивателей для светильников размером 600 на 400 мм. Цвет должен быть молочно-белый, без декоративных элементов.
Парк также должен приобрести 250 ламп. Товар планируют поставить до 1 марта.
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Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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