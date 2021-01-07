В Харьковском парке им. Горького хотят обновить уличные светильники и лампы за 750 тыс. грн

В тендерной документации на сайте "Прозорро" речь идет о закупке 350 корпусов для садово-парковых светильников, рассеивателей для светильников и светодиодных ламп, передает Depo.Харьков.

В том числе парк планирует приобрести 50 рассеивателей для светильников размером 600 на 400 мм. Цвет должен быть молочно-белый, без декоративных элементов.

Парк также должен приобрести 250 ламп. Товар планируют поставить до 1 марта.

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Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

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