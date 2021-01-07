В Харькове гражданин РФ пытался подкупить пограничников
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает newsroom.
В ноябре прошлого года россиянин предлагал сотруднику погранотряда $400 взятки.
За эти деньги силовик должен был поспособствовать россиянину ввезти товар из России в Украину.
Пограничник сообщил о попытке подкупа в службу внутренней безопасности.
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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 369 УК Украины (“предложение, обещание или дача взятки должностному лицу”). Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.
Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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