В Харькове гражданин РФ пытался подкупить пограничников

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает newsroom.

В ноябре прошлого года россиянин предлагал сотруднику погранотряда $400 взятки.

За эти деньги силовик должен был поспособствовать россиянину ввезти товар из России в Украину.

Пограничник сообщил о попытке подкупа в службу внутренней безопасности.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 369 УК Украины (“предложение, обещание или дача взятки должностному лицу”). Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения.

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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

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