В Харкові тривають перевірки закладів на дотримання карантинних обмежень

Всього за час карантину співробітники облуправління Держпродспоживслужби 61 848 разів прийшли з ревізією на підприємства, розташовані на Харківщині, передає "Місто Х".

Було складено 15 781 постанов через порушення карантину і 1 255 осіб оштрафували.

Раніше ми писали, що на Харківщині за добу зафіксували нові випадки китайського вірусу

Про це повідомляється на сайті РНБО.

У Харківській області за добу виявили 599 нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього на Харківщині станом на сьогодні, 7 січня, зареєстровано 71812 інфікованих COVID -19. Всього в регіоні від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померли 1154 людини, за минулу добу померли 10 хворих.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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