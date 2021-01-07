В Харкові тривають перевірки закладів на дотримання карантинних обмежень
Всього за час карантину співробітники облуправління Держпродспоживслужби 61 848 разів прийшли з ревізією на підприємства, розташовані на Харківщині, передає "Місто Х".
Було складено 15 781 постанов через порушення карантину і 1 255 осіб оштрафували.
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Про це повідомляється на сайті РНБО.
У Харківській області за добу виявили 599 нових випадків захворювання коронавірусом.
Всього на Харківщині станом на сьогодні, 7 січня, зареєстровано 71812 інфікованих COVID -19. Всього в регіоні від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померли 1154 людини, за минулу добу померли 10 хворих.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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