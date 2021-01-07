В Харькове продолжаются проверки заведений на соблюдение карантинных ограничений

Всего за время карантина сотрудники облуправления Госпродпотребслужбы 61 848 раз пришли с ревизией на предприятия, расположенные на Харьковщине, передает "Город Х".

Было составлено 15 781 постановлений из-за нарушения карантина и 1 255 человек оштрафовали.

Ранее мы писали, что на Харьковщине за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса

Об этом сообщается на сайте СНБО.

В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего на Харьковщине по состоянию на сегодня, 7 января, зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".