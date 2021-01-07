В Харькове продолжаются проверки заведений на соблюдение карантинных ограничений
Всего за время карантина сотрудники облуправления Госпродпотребслужбы 61 848 раз пришли с ревизией на предприятия, расположенные на Харьковщине, передает "Город Х".
Было составлено 15 781 постановлений из-за нарушения карантина и 1 255 человек оштрафовали.
Ранее мы писали, что на Харьковщине за сутки зафиксировали новые случаи китайского вируса
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Осадчая устроила домашнюю вечеринку в доме у Тины Кароль: "Они в пижамах?"
Раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр..."
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
"Вечно беременная": 42-летняя украинка родила 18-го ребенка, поразив даже врачей, уникальные кадры
Об этом сообщается на сайте СНБО.
В Харьковской области за сутки выявили 599 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего на Харьковщине по состоянию на сегодня, 7 января, зарегистрировано 71812 инфицированных COVID-19. Всего в регионе от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 1154 человека, за минувшие сутки умерли 10 заболевших.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".