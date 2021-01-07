У Харківській області у пенсіонерів вкрали велику суму

Співробітниця поштового відділення привласнила 30 000 гривень, які в квітні 2020 року прийшли для виплати пенсій і субсидій, передає "Город Х".

31-річна зловмисниця гроші не віднесла адресатам, а поклала у власну кишеню, розписавшись своєю рукою в журналі обліку замість пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1, 3 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1, 3, 4 ст. 358 (підробка документів) Кримінального кодексу України.

Тепер жінці загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

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