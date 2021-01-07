В Харьковской области у пенсионеров украли крупную сумму
Сотрудница почтового отделения присвоила 30 000 гривен, которые в апреле 2020 года пришли для выплаты пенсий и субсидий, передает "Город Х".
31-летняя злоумышленница деньги не отнесла адресатам, а положила в собственный карман, расписавшись своей рукой в журнале учета вместо пенсионеров и получателей соцпомощи.
Открыто уголовное производство по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.
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Теперь женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".