В Харьковской области у пенсионеров украли крупную сумму

Сотрудница почтового отделения присвоила 30 000 гривен, которые в апреле 2020 года пришли для выплаты пенсий и субсидий, передает "Город Х".

31-летняя злоумышленница деньги не отнесла адресатам, а положила в собственный карман, расписавшись своей рукой в журнале учета вместо пенсионеров и получателей соцпомощи.

Открыто уголовное производство по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

Теперь женщине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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