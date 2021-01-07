На Харківщині за добу зафіксували нові випадки китайського вірусу

Про це повідомляється на сайті РНБО.

У Харківській області за добу виявили 599 нових випадків захворювання коронавірусом.

Всього на Харківщині станом на сьогодні зареєстровано 71812 інфікованих-19. Всього в регіоні від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померли 1154 людини, за минулу добу померли 10 хворих.

При цьому 58802 хворих вже одужали (267 з них-за минулу добу), а 11856 жителів Харківщини ще хворіють, з них 322 перебувають у гострій фазі захворювання.

До слова, українцям пояснювали, чи скасовуватимуть жорсткий локдаун з 8 по 24 січня на тлі зниження заражуваності китайським вірусом

Гучну заяву під час брифінгу зробив голова МОЗ Максим Степанов.

Так, міністр відреагував на чутки про можливе скасування тотального локдауну в Україні.

Максим Степанов розвіяв чутки і виступив проти скасування локдауну, який офіційно запрацює з 8 січня 2021 року, і попередив, що після новорічних свят прогнозується зростання захворюваності.

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

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