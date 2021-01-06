На Харківщині військові масово хворіють на китайський вірус
Про це повідомили в командуванні Медичних сил.
Протягом 5 січня у ЗСУ зареєстрували 83 нових випадки захворювання COVID -19.
Із загальної кількості нових хворих госпіталізовано п'ятеро, у тому числі один військовий у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків).
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 81 людина, у тому числі шість військовослужбовців у Харківській області.
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Раніше ми писали, що коронавірусна інфекція буде з людством постійно
Крім того, існує висока ймовірність, що COVID-19 перетвориться в ендемічну інфекцію (тобто характерну для певної місцевості), тому світу доведеться навчитися жити з коронавірусом.
Про це заявив експерт з інфекційних хвороб ВООЗ Девід Хейман.
Експерт вказав, що світ сподівався на колективний імунітет: нібито через нього темпи поширення інфекції повинні були знизитися. Але, як сказав Хейман, у світі поки неправильно розуміють концепцію колективного імунітету.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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