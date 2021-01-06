На Харьковщине военные массово болеют китайским вирусом
Об этом сообщили в командовании Медицинских сил.
В течение 5 января в ВСУ зарегистрировали 83 новых случая заболевания COVID-19.
Из общего количества новых больных госпитализированы пятеро, в том числе один военный в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (Харьков).
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 81 человек, в том числе шесть военнослужащих в Харьковской области.
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Ранее мы писали, что коронавирусная инфекция будет с человечеством постоянно
Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.
Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.
Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".