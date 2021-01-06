Спасатели предупреждают харьковчан об ухудшении погодных условий

В ближайшие дни на автодорогах Харьковской области на дорогах будет гололед.

Об этом водителей предупреждают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По их данным, 7 декабря ожидается дождь с мокрым снегом.

"В связи с возможными осадками и переходом температуры через "0 ° С", на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирования", — сообщили дорожники.

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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

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