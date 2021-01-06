Спасатели предупреждают харьковчан об ухудшении погодных условий
В ближайшие дни на автодорогах Харьковской области на дорогах будет гололед.
Об этом водителей предупреждают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По их данным, 7 декабря ожидается дождь с мокрым снегом.
"В связи с возможными осадками и переходом температуры через "0 ° С", на дорогах области местами может быть гололедица, что значительно увеличит длину тормозного пути и уменьшит управляемость автомобилем. С особой осторожностью двигайтесь по мостам и эстакадам, откажитесь от рискованных маневрирования", — сообщили дорожники.
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Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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