Харьковщина в пятерке регионов-лидеров по числу новых случаев заражения китайским вирусом
Об этом стало известно из ежедневной сводки СНБО.
За сутки диагноз подтвердился у 557 пациентов, 13 человек с диагнозом COVID-19 умерли. По этому показателю лидирует Днепропетровская область, там за сутки от последствий коронавируса скончалось 29 человек. Всего в Украине умерло 228 пациентов.
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Кроме того, существует высокая вероятность, что COVID-19 превратится в эндемическую инфекцию (то есть характерную для определенной местности), поэтому миру придется научиться жить с коронавирусом.
Об этом заявил эксперт по инфекционным болезням ВОЗ Дэвид Хейман.
Эксперт указал, что мир надеялся на коллективный иммунитет: якобы из-за него темпы распространения инфекции должны были снизиться. Но, как сказал Хейман, в мире пока неправильно понимают концепцию коллективного иммунитета.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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