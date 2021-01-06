В Харкові погода на Різдво не порадує
За прогнозами синоптиків, 7 січня буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів.
Вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно - східний, 7 - 12 м / с. Температура вночі від 3 ° морозу до 2 ° тепла, вдень 0 - 5 ° тепла.
Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту
Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.
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Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.
З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.
Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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