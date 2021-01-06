В Харкові погода на Різдво не порадує

За прогнозами синоптиків, 7 січня буде хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів.

Вдень невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно - східний, 7 - 12 м / с. Температура вночі від 3 ° морозу до 2 ° тепла, вдень 0 - 5 ° тепла.

зима, люди, погода

Раніше ми писали, що в Харкові на місяць обмежать рух транспорту

Про це повідомили в міській диспетчерській службі з посиланням на дані Департаменту інфраструктури.

Популярні новини зараз

Трагедія з відомим актором підкосила чоловіка Наташі Корольової Тарзана, кадри прощання: "Світ стає іншим..."

Колишній чоловік Лорак зустрівся з їх підрослою дочкою і показав, якою красунею вона стала: "Неймовірно схожа на..."

Легендарна актриса-красуня пішла з життя після виписки, подробиці трагедії: "стала іконою жанру"

"Цю втрату не передати словами": зупинилося серце іменитого українського коміка

Ксенія Мішина і Еллерт зізналися українцям в грандіозному обмані: "Після "Холостячки" я відразу..."
Показати ще

Рух транспорту в провулку Слюсарному в Харкові буде тимчасово заборонено.

снег, зима, машины, автобус, дорога

З 8 січня по 8 лютого буде заборонено рух транспортних засобів по пров. Слюсарному на ділянці від вул.Короленка до пр. Московського.

Пропуск транспортних засобів буде організований по вільній смузі.

До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".

Як повідомляла Politeka, харків'яни масово набивають тату з Кернесом на своєму тілі, фото: "Це що флешмоб?".

Також Politeka писала, що у Харкові хворого дідуся вирішили силою вигнати з маршрутки, відео: "та що ж це за звірина?".