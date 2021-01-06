В Харькове погода на Рождество не порадует

По прогнозам синоптиков, 7 января будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков.



Днем небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица.



Ветер юго - восточный, 7 - 12 м / с. Температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, днем 0 - 5 ° тепла.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

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