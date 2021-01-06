Харків'яни скаржаться на жахливу якість повітря
У телеграм-каналі "ХК" з'явилася інформація, що котельня Нацгвардії сильно засмічує повітря і не дає харків'янам вільно дихати.
"Пацани взагалі хлопці! Тільки коксохім закрили (на папері), Так Нацгвардія вирішила з іншого боку траванути народ своєї котельні", - йдеться в повідомленні.
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"Індустріалізація. Цим підприємствам десятки років. І це не труби винні, що під ними робітники будувалися. Та й потім-модернізацією повинні були займатися вже зараз. А не тоді, коли їх тільки відкривали і будували", "Ай смішно хлопцям, Ай смішно. поживи біля коксохіму, коли крізь закриті вікна сморід стоїть і дитина задихається. тоді е * * ч свій і відкривай", " це хімвиробництво. Нацгвардія в 700 метрах від цього га**ома. Там ангари делают пластмасу і вікна", - пишуть в коментарях харків'яни.
До слова, небезпечного хижака помітили в Харкові, з'явилися кадри:"опинилася на міській вулиці".
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