В Харькове мужчина покончил с собой

Инцидент произошел в Харькове на улице Валентиновской, передает телеграм-канал "ХС".

"На Валентиновской, 54 мужчина выпал из окна. Подробностей нет. Скорая и копы на месте", - написал автор публикации.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина покончил с собой. По предварительной информации, харьковчанин выпрыгнул из окна девятого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта

Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".

Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".

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