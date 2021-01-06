В Харькове мужчина покончил с собой
Инцидент произошел в Харькове на улице Валентиновской, передает телеграм-канал "ХС".
"На Валентиновской, 54 мужчина выпал из окна. Подробностей нет. Скорая и копы на месте", - написал автор публикации.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, мужчина покончил с собой. По предварительной информации, харьковчанин выпрыгнул из окна девятого этажа. От полученных травм он скончался на месте. Официальная информация уточняется.
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Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
Как сообщала Politeka, харьковчане массово набивают тату с Кернесом на своем теле, фото: "Это что флешмоб?".
Также Politeka писала, что в Харькове больного дедушку решили силой выгнать из маршрутки, видео: "Да что ж это за зверье?".