На Харьковщине мужчина в новогоднюю ночь оставил соседей без газа

​Жильцы многоквартирного дома в селе Первомайском Змиевского района 31 декабря по вине одного из соседей остались без газа.

Как сообщили в АО "Харьковгаз", один из жильцов дома самовольно установил проточный газовый водонагреватель, и в результате самовольного подключения внутриквартирные и домовые газовые сети и оборудование залило водой.

"Виновник будет обязан возместить убытки потерпевшим", - рассказали в АО "Харьковгаз".

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Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.

Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.

С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.

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