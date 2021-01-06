На Харьковщине мужчина в новогоднюю ночь оставил соседей без газа
Жильцы многоквартирного дома в селе Первомайском Змиевского района 31 декабря по вине одного из соседей остались без газа.
Как сообщили в АО "Харьковгаз", один из жильцов дома самовольно установил проточный газовый водонагреватель, и в результате самовольного подключения внутриквартирные и домовые газовые сети и оборудование залило водой.
"Виновник будет обязан возместить убытки потерпевшим", - рассказали в АО "Харьковгаз".
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Ранее мы писали, что в Харькове на месяц ограничат движение транспорта
Об этом сообщили в городской диспетчерской службе со ссылкой на данные Департамента инфраструктуры.
Движение транспорта в переулке Слесарном в Харькове будет временно запрещено.
С 8 января по 8 февраля будет запрещено движение транспортных средств по пер. Слесарному на участке от ул. Короленко до пр. Московского.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной полосе.
К слову, опасного хищника заметили в Харькове, появились кадры: "оказалась на городской улице".
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